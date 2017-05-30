Москва, 30 мая, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Компания «Автопрага», являющаяся официальным дилером Skoda в РФ объявила, что премьера в России модели Kodiaq состоится 3 и 4 июня 2017 года, она пройдет в сети автосалонов компании в Москве, сообщил 30 мая портал Daily-motor.

Turbo.pt Skoda Kodiaq

Полноразмерный кроссовер Skoda Kodiaq позиционируется как семейный автомобиль, на нем может быть установлен бензиновый двигатель объемом 1,4 л или дизельный мотор объемом 2 л.

Покупатель сможет выбрать вариант полноприводного или переднеприводного автомобиля, на нем может быть установлена АКПП с шестью скоростями. Максимальная скорость машины — 207 км/ч.

Заявленное время разгона до 100 км/ч — 8 секунд, при передвижении в городской черте автомобиль должен потреблять от 6,8 до 9 л топлива, на шоссе — от 5,2 до 6,4 л.

В машине смогут разместиться до семи пассажиров, это стало возможно благодаря третьему ряду сидений. Однако, следует учесть, что сидения последнего ряда смогут занять не все по причине тесноты, все же — это вариант больше подходит для детей.

Напомним, в марте 2017 года СМИ сообщали, что Skoda в 2018 году планирует начать собирать Kodiaq в России. Компания рассматривала две площадки, на которых можно было бы разместить производство, это площадки в Нижнем Новгороде и Калуге.