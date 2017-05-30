Панама, 30 мая, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Бывший диктатор Панамы Мануэль Антонио Норьега умер в ночь на 29 мая в возрасте 83 лет в больнице Санто-Томас в Панама-Сити после проведения в марте операции по удалению опухоли в головном мозге, сообщает Público.

Мануэль Антонио Норьега

Действующий президент Панамы Хуан Карлос Варела написал сообщение в социальной сети Twitter, подтверждающее смерть Норьеги, добавив, что он «закрывает главу в истории» страны.

«Его дочери и семья заслуживают погребения в мире», — написал президент Варела.

Норьега находился в состоянии комы с 7 марта после перенесения операции по удалению доброкачественной опухоли в головном мозге. Медицинское состояние Норьеги осложнилось после открывшегося и продолжавшегося в течение нескольких часов кровотечения, поэтому его должны были подвергнуть второй операции.

С тех пор он находился в отделении интенсивной терапии больницы Санто-Томас, крупнейшей в стране, и периодически циркулировали слухи о его предполагаемой смерти или дальнейших осложнениях здоровья.

Норьега правил Панамой с 1983 по 1989 год. Официально он не занимал никаких государственных должностей, однако имел титул «Высший лидер национального освобождения Панамы».

Поначалу особо ценный сотрудник ЦРУ, Норьега был союзником США в Латинской Америке. Однако в 1988 году Администрация по борьбе с наркотиками США обвинила его в участии в незаконном обороте наркотиков, и в декабре 1989 года он был свергнут в результате вторжения США в Панаму.

В 1992 году американский суд приговорил Норьегу к 40 годам лишения свободы за торговлю наркотиками и вымогательство, однако за длительное сотрудничество с ЦРУ срок заключения ему был уменьшен до 30 лет.

Норьега был экстрадирован в Панаму 11 декабря 2011 года, отсидев 20 лет в тюрьмах в США и Франции.

На родине он отбывал наказание в тюрьме «Эль-Ренасер» недалеко от Панама-Сити до 28 января 2017 года, когда судья предоставил ему временный домашний арест, чтобы провести до‑ и послеоперационный период за пределами тюрьмы.

В 2010 году панамская юстиция открыла новое уголовное дело против Норьеги за его предполагаемую роль в исчезновении в 1970 году и последующей гибели лидера левых сил Панамы Элиодоро Португаля, однако процесс был приостановлен в 2016 году из-за проблем со здоровьем, на которые жаловался бывший диктатор.