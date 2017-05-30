Калуга, 30 мая, 2017, 11:43 — ИА Регнум. 3936 калужских одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет сегодня, 30 мая сдают в рамках ЕГЭ обязательный предмет — математику базового уровня. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По данным ведомства, второй обязательный предмет — русский язык — сдадут 4405 человек, а математику профильного уровня выбрали 2994 учащихся.

Отметим, что в 2016 году предметом выбора калужских школьников стало обществознание, которое сохранило лидирующие позиции и в 2017 году. Это испытание выбрали 3000 выпускников.

29 мая, в первый день основного этапа сдачи ЕГЭ выпускников проверили на знание географии и информатики.

Наблюдение за экзаменующимися проводят в новом ситуационном центре, в режиме онлайн. Прямая трансляция одновременно ведется для наблюдателей из шести аудиторий. Еще одним новшеством стала распечатка заданий в аудитории.

«Довольно успешно все прошло. Ребята немного подождали. Мы всегда с некоторой опаской видим внедрение новшеств, но, тем не менее, здесь все нормально и мне мои коллеги доложили, что по всей области этот процесс идет достаточно активно», — заявил журналистам министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев после посещения районного пункта сдачи ЕГЭ.

Всего с 29 мая по 1 июля 2017 года ЕГЭ в Калуге сдадут 4625 человек, 4180 — учащиеся 11 классов и 445 — выпускники прошлых лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Калужской области ЕГЭ сдали 4770 участников: 4289 выпускников одиннадцатых классов и 481 выпускник прошлых лет. Самым популярным предметом по выбору среди участников ЕГЭ стало обществознание, которое сдали 2 676 учеников. В число часто выбираемых предметов также вошли физика (1107 человек), история (947 человек), биология (914 человек) и химия (606).

ЕГЭ по русскому языку сдали 4419 человек, из них минимальный порог преодолели 4409 человек или 99,7% экзаменуемых, 27 человек набрали 100 баллов. Экзамен по математике базового уровня сдали 3845 человек. Минимальный порог преодолели 3764 человека или 97,9% (в 2015 году — 2857 или 96,3%), отметку «5» получили 1763 человека (45,85%). ЕГЭ по математике профильного уровня сдали 2849 человек. Минимальный порог преодолели 2339 человек или 82,1%, 17 из них добились высоких результатов, 100 баллов набрал один учащийся.