Благовещенск, 30 мая, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Амурская область сегодня, 30 мая, присоединился к всероссийской акции против проювенальной позиции детского омбудсмена России Анны Кузнецовой. Две представительницы регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) вышли с одиночными пикетами на улицы Благовещенска и обратились к главе государства Владимиру Путину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Всероссийское Родительское Сопротивление» Одиночный пикет в Благовещенске

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Первый пикет состоялся напротив центрального входа в ЦУМ. Активистка РВС держал в руках плакат с надписью: «Требуем обсуждения новой стратегии в интересах детей 2018−2028».

«Всероссийское Родительское Сопротивление» Одиночный пикет в Благовещенске

Второй пикет в дождливый день прошёл около здания правительства и Законодательного собрания Амурской области. В этом случае женщина просила президента РФ не подписывать «Стратегию в интересах детей» без обсуждения её с общественностью.

Беспокойство граждан заключается в том числе в недоверии к проювенальной позиции детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

«Я очень разочарована переменчивой позицией Анны Кузнецовой. Православный человек вроде она, очень надеялись на её чёткую антиювенальную деятельность. Но она повернула в прямо противоположную ювенальную сторону. А стратегию эту нужно подробно и публично разбирать. Сейчас же она в тайне фактически принимается. Это бардак, конечно», — уверена многодетная пикетщица Светлана Любаковская.

Другая активистка Наталья Ерёмина тоже высказалась против ювенальной юстиции. По её мнению, ребёнок должен воспитываться в семье, и никто не имеет права незаконно или же насильственно его забирать у родителей, хотя в стране такая практика уже сплошь и рядом.

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«Что уж говорить, если и у нас в области это уже тоже есть — у всех на слуху случай в Бурее. Я обращаюсь публично к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, надеясь на широкое обсуждение этой стратегии перед тем, как он её будет подписывать», — прокомментировала Наталья Ерёмина.

Как сообщало ИА REGNUM, организация «Всероссийское Родительское Сопротивление» опубликовало открытое письмо, адресованное Анне Кузнецовой. Общественники считают, что деятельность детского омбудсмена обманула все ожидания общества и особенно тех, кто обеспокоен формирующимися опасными тенденциями в семейной политике страны.

Накануне, 29 мая, одиночный пикет против деятельности Анны Кузнецовой состоялся в Хабаровске.