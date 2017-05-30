Якутск, 30 мая, 2017, 10:24 — ИА Регнум. В двух сёлах Среднеколымского района Якутии наблюдается сложная паводковая ситуация. В Налимске вода вплотную подошла к домам, в Берёзовке её уровень спадает, но, тем не менее, 34 ребёнка оттуда эвакуировали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МЧС региона.

News.Ykt.Ru Паводок в селе Налимск Якутии

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News.Ykt.Ru Паводок в селе Налимск Якутии

села Березовка сотрудники МЧС доставили вертолётом полторы тонны грузов, в том числе продукты, медикаменты, дезинфицирующие вещества, палатки и электрогенератор.

Группу детей из подтопленного населённого пункта эвакуировали в Среднеколымск. Всех школьников из пострадавших от паводка поселений Среднеколымского района власти региона пообещали направить на летний отдых в лагеря и санатории Краснодарского края. По свежим данным, в Берёзовке подтопленными остаются 8 домов.

Водой заливает ещё один населённый пункт муниципалитета, село Налимск. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM его глава Василий Оконешников, подтопленных домов пока нет, но вода уже затопила 23 двора и территорию некоторых соцучреждений. Улицы в селе подтоплены на 50%.

News.Ykt.Ru Паводок в селе Налимск Якутии

ЧС в Налимске пока не объявляли, но все ведомства о ситуации проинформированы.

«Вывоз людей не осуществлялся, пока нет необходимости. Смотрим, вода прибудет — не прибудет», — пояснил Василий Оконешников.

В Берёзовке дома затопило паводковыми водами неделю назад, 22 мая. Как сообщало ИА REGNUM, жители 12-ти домов были размещены у родственников и в пунктах временного пребывания.