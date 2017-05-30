Владимир, 30 мая, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Жители четырех районов Владимирской области из-за грозы остались без электричества. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, пострадали жители Гусь-Хрустального, Муромского, Александровского и Киржачского районов. Всего электричество отключено у трех тысяч человек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана

Первые сообщения об отключениях начали поступать 29 мая в 19:00. Сильнее всех пострадал Гусь-Хрустальный район, где в зону отключения попали девять населенных пунктов. Свет пропал в 1656 домах, где живут 1887 человека, из которых 701 — дети.

19 сел и деревень пострадали в Муромском районе. Здесь без света остались 919 человек в 1430 домах. Четыре села попали в зону отключения в Александровском районе.

«Энергоснабжение восстановлено в полном объеме в 24.00 29.05.2017 года», — сообщили в пресс-службе.

При этом спасатели не исключают возможности новых отключений. Так, в регионе был объявлен желтый уровень опасности.

ИА REGNUM напоминает, что из-за урагана в Москве 29 мая было повалено более 3,5 тыс. деревьев. По разным данным, в столице за медицинской помощью обратились до 105 человек. Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель 11 человек.

Сейчас последствия непогоды в ЦФО устраняют более 22 тыс. человек. Задействовано 5040 единиц техники.