Ярославль, 30 мая, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров 29 мая представил коллективу Северной железной дороги в Ярославле нового руководителя — Валерия Танаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Валерий Танаев

До Танаева СЖД возглавлял Сергей Кобзев. Он был назначен в 2015 году, а в апреле 2017 года покинул должность, став страшим вице-президентом ОАО «РЖД».

Валерий Танаев родился 3 августа 1966 года в совхозе Отрадный, Державинский р-н, Целиноградская область, Казахстан. В 1995 году окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения. В 1989 начал железнодорожную карьеру в должности помощника машиниста тепловоза локомотивного депо Новокузнецк Кемеровской железной дороги. С тех пор работал на железной дороге в разных должностях. В 2013 году стал главным инженером Октябрьской железной дороги, с этой должности пришел в Ярославль. Женат, трое детей.

«Валерий Фаритович прошел все ступени профессионального роста, его опыт поможет обеспечить преемственность в развитии Северной железной дороги и вывести ее на новый уровень эффективности», — сказал президент «РЖД» Олег Белозёров.

Валерий Танаев награжден именными часами президента ОАО «РЖД», тремя благодарностями президента ОАО «РЖД», знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД», знаком «Почетный железнодорожник Октябрьской железной дороги». В 2016 году присвоены звания «Новатор ОАО «РЖД» и «Почетный работник Дирекции тяги».