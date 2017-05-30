Москва, 30 мая, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Среднемесячный доход руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева в 2016 году составил более 12 млн рублей, он стал самым высокооплачиваемым деятелем культуры, говорится в сведениях о доходах, опубликованном на сайте Минкульта РФ.

Павел Андреевич Федотов. Завтрак аристократа. 1850

Гергиев задекларировал самый большой доход среди руководителей подведомственных министерству учреждений культуры — 154,45 млн рублей. В собственности у него находится пять квартир, дом и три земельных участка площадью от 1780 до 29 215 кв. м.

Доход Гергиева, согласно декларации, составляет только его зарплата в Мариинском театре — 12,857 млн рублей ежемесячно. Среднемесячное жалование главы Большого театра составляет 559 тыс. рублей, дополнительно он заработал менее 1 млн рублей в год.

Также директор Большого театра Владимир Урин задекларировал 8,368 млн руб., а в собственности лично у него только половина единственной квартиры.

Доход руководителя Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана составил 13,730 млн руб. Ему принадлежит квартира в 226 кв. м. и он пользуется комнатой в общежитии.

На втором месте по доходам — худрук Малого драматического театра Лев Додин с доходом 112,77 млн руб. при месячном окладе 116 тыс. руб. Третье место занял худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков — его доход составил 76,14 млн руб., а среднемесячная зарплата — 347,5 тыс. руб.