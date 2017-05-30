Москва, 30 мая, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) России готовит поправки в закон «О кредитных историях», в которых предлагает проводить идентификацию онлайн-заемщиков с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом рассказали газете «Ведомости» сотрудники одного банка, микрофинансовой организации и бюро кредитных историй (БКИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«ЦБ предлагает проводить идентификацию онлайн-заемщиков с помощью ЕСИА — такие поправки готовит регулятор в закон «О кредитных историях», — говорится в сообщении.

Согласно поправкам, сведения о клиентах, полученные в электронном виде, банки смогут подтверждать в ЕСИА, а также в госорганах, таких как Пенсионный фонд или фонд Обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако клиенту кредитной организации без регистрации в госсистеме придется прийти за оформлением кредита в отделение банка.

Отмечается, что данный законопроект пока не внесен в Госдуму РФ.