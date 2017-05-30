«В инициативе ЦБ РФ смысла меньше, чем требуется»
Москва, 30 мая, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Жителей России все больше толкают к «черным» кредиторам и серому рынку займов. Забота об оптимальном долговом бремени населения страны — дело нужное и правильное, но в российских реалиях оно в очередной раз обретает странные черты, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«Банк России, собрав мнения сотни банков, работает над ограничением доступа к кредитам для граждан с низкими доходами. Для большинства заемщиков эта мера будет способствовать понижению процентной ставки и, как следствие, сокращению переплаты за кредиты. Но наименее защищенные семьи с низким официальным доходом останутся без вариантов к кредитованию и будут вынуждены обратиться к рынку МФО — официальному или теневому, как повезет», — пояснила Бодрова.
«Считается, что заемщик не должен отдавать в счет погашения своего кредита более половины месячного дохода. ЦБ уже оптимизировал рамки и подсчитал, что для мало зарабатывающих жителей России оплата кредита должна находиться в пределах 30% от дохода в месяц, для среднего класса — 50%, для состоятельных людей — 70%. Однако это все очень приблизительные рамки: в бумагах, которые подаются в банк с подтверждением своих доходов, люди пишут все, что может принести ту или другую копейку в общую копилку. Так создается иллюзия вполне приличного базового дохода, но фактически зарплата на основном месте работы — это единственный источник существования российского гражданина», — отметила эксперт.
«В процентную ставку российские банки закладывают все на свете, все возможные риски, видимые и иллюзорные. Представителю среднего класса предложат «предложение месяца» с интересной ставкой и удобным графиком погашения задолженности, потому что его справки о доходах выглядят прилично. Человеку с доходом выше минимального, но в пределах среднероссийского — 22−25 тыс. руб. в месяц, — ставку поднимут на 1−3% от минимальной, поскольку его платежеспособность находится на грани финансово безопасной» — привела цифры Бодрова.
«С инициативой Банка России и ограничением доступа финансово несостоятельных жителей России к банковским официальным кредитам (они и раньше были неподъемными для большей части населения) сектор рынка займа в пределах 70−300 тыс. рублей развернется в сторону микрофинансовых организаций. И тогда реальная нагрузка на должника действительно вырастет до опасных размеров, так как ставка может доходить до трехзначной величины. В этой идее «бумажного» формата уязвимым окажется и без того незащищенный человек. Это значит, что в озвученной инициативе смысла и пользы меньше, чем требуется», — высказала свое мнение эксперт.
Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ опубликовал обзор финансовой стабильности, в котором определил безопасный порог долговой нагрузки. Для этого он собрал мнения свыше 100 банков. Эксперты считают, что для разных заемщиков порог кредита должен быть разным. У граждан с низким доходом потолок выплаты по кредиту не должен превышать 30% зарплаты, со средним — 50%, с высокой зарплатой — 70%.
Суть в том, что миллиардер сможет прокормить свою семью и на 1% доходов, а человек с зарплатой на уровне МРОТ тратиться на обслуживание долга не сможет.