Москва, 30 мая, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Жителей России все больше толкают к «черным» кредиторам и серому рынку займов. Забота об оптимальном долговом бремени населения страны — дело нужное и правильное, но в российских реалиях оно в очередной раз обретает странные черты, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Банк России, собрав мнения сотни банков, работает над ограничением доступа к кредитам для граждан с низкими доходами. Для большинства заемщиков эта мера будет способствовать понижению процентной ставки и, как следствие, сокращению переплаты за кредиты. Но наименее защищенные семьи с низким официальным доходом останутся без вариантов к кредитованию и будут вынуждены обратиться к рынку МФО — официальному или теневому, как повезет», — пояснила Бодрова.

«Считается, что заемщик не должен отдавать в счет погашения своего кредита более половины месячного дохода. ЦБ уже оптимизировал рамки и подсчитал, что для мало зарабатывающих жителей России оплата кредита должна находиться в пределах 30% от дохода в месяц, для среднего класса — 50%, для состоятельных людей — 70%. Однако это все очень приблизительные рамки: в бумагах, которые подаются в банк с подтверждением своих доходов, люди пишут все, что может принести ту или другую копейку в общую копилку. Так создается иллюзия вполне приличного базового дохода, но фактически зарплата на основном месте работы — это единственный источник существования российского гражданина», — отметила эксперт.

«В процентную ставку российские банки закладывают все на свете, все возможные риски, видимые и иллюзорные. Представителю среднего класса предложат «предложение месяца» с интересной ставкой и удобным графиком погашения задолженности, потому что его справки о доходах выглядят прилично. Человеку с доходом выше минимального, но в пределах среднероссийского — 22−25 тыс. руб. в месяц, — ставку поднимут на 1−3% от минимальной, поскольку его платежеспособность находится на грани финансово безопасной» — привела цифры Бодрова.

«С инициативой Банка России и ограничением доступа финансово несостоятельных жителей России к банковским официальным кредитам (они и раньше были неподъемными для большей части населения) сектор рынка займа в пределах 70−300 тыс. рублей развернется в сторону микрофинансовых организаций. И тогда реальная нагрузка на должника действительно вырастет до опасных размеров, так как ставка может доходить до трехзначной величины. В этой идее «бумажного» формата уязвимым окажется и без того незащищенный человек. Это значит, что в озвученной инициативе смысла и пользы меньше, чем требуется», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ опубликовал обзор финансовой стабильности, в котором определил безопасный порог долговой нагрузки. Для этого он собрал мнения свыше 100 банков. Эксперты считают, что для разных заемщиков порог кредита должен быть разным. У граждан с низким доходом потолок выплаты по кредиту не должен превышать 30% зарплаты, со средним — 50%, с высокой зарплатой — 70%.

Суть в том, что миллиардер сможет прокормить свою семью и на 1% доходов, а человек с зарплатой на уровне МРОТ тратиться на обслуживание долга не сможет.