Пекин, 30 мая, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Специалисты китайской Академии наук опубликовали результаты нового исследования, в ходе которого было установлено, что впервые выращивать рис жители Китая стали около 10 тыс. лет назад.

Рисовые поля. Китай

Вопросы, связанные с происхождением и одомашниваем риса, привели к длительным дискуссиям в академических кругах. Представители сразу нескольких стран настаивали на том, что впервые рис был выращен на территории Вьетнама, Лаоса и Японии, пишет «Чжунго жибао».

Остатки риса, обнаруженные в нижнем течении реки Янцы в районе уезда Шаншань, позволили ученым из КНР доказать обратное. Проведя радиоуглеродного исследования крупинок риса, специалисты пришли к выводу, что возраст находки составляет не менее 9,4 тыс. лет, таким образом рис из Шаншаня стал «старейшим» рисом в мире.

Одомашнивание риса в Китае произошло одновременно с одомашниванием пшеницы на Ближнем Востоке и кукурузы в Южной Америке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская компания предложила уникальную технологию, которая позволит лишить проблему ежегодного увеличения площадей, непригодных для выращивания сельскохозяйственных культур. Специалисты компании предлагают выращивать рис в пустыне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.