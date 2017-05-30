Пхеньян, 30 мая, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Северокорейские военные испытали новую высокоточную систему наведения, при пусках присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын, сообщает 30 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

При ракетном пуске была испытана новая высокоточная система наведения. Лидер Северной Кореи призвал к дальнейшему развитию оборонной промышленности, чтобы иметь возможность отправить США еще больше «обернутых подарков».

Ракета благодаря системе наведения поразила цель с отклонением всего семь метров. Также на испытаниях главе государства продемонстрировали новые гусеничные самоходные пусковые установки с улучшенной проходимостью.

Когда именно проходили испытания — не уточняется. Очередной пуск баллистической ракеты в КНДР провели из района города Вонсан: ракета пролетела шесть минут, преодолев 450 километров.

Ракета вновь упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо (префектура Ниигата) и в 300 километрах от островов Оки (префектура Симанэ).

Это испытание стало третьим по счету с начала мая. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что была запущена ракета средней или малой дальности типа «Скад».