Эр-Рияд, 30 мая, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Два полицейских получили ранения в результате взрыва бомбы недалеко от района Аль-Авамия города Аль-Мусаввара, расположенного на востоке Саудовской Аравии, сообщает 30 мая Reuters.

Michael Deal Теракт

Данный теракт уже второй за последние две недели, направленный против сотрудников правоохранительных органов.

В Аль-Авамии проживают множество шиитов, в то время, как правящая династия Саудов в стране является суннитской.

Нападения совершались на силы служб безопасности, направленные в старую часть города Аль-Мусаввара, где, по словам властей, скрываются вооруженные преступники.

По заявлению министерства обороны, самодельное взрывное устройство сработало за пределами района Аль-Авамия, в результате чего пострадали два сотрудника полиции. Их доставили в больницу, а власти начали расследование.

Напомним, 16 мая в районе Аль-Авамия произошел другой инцидент: неизвестные обстреляли из гранатомета патруль, убив человека и ранив пятерых. Власти Саудовской Аравии хотят разрушить старинный район города, для застройки его торговыми центрами и офисными зданиями, что вызывает недовольство местных жителей.