Панама, 30 мая, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Фактический руководитель Панамы в 1983—1989 годах, генерал Мануэль Норьега ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом 30 мая сообщает агентство France-Presse.

Egamers.com Мануэль Норьега

Как уточнил представитель правительства страны Мануэль Домингес, генерал Норьега скончался в ночь с 29 на 30 мая в больнице. По словам президента Панамы Хуана Варелы, близкие Норьеги достойны того, чтобы похороны прошли мирно.

«Смерть Мануэля Норьеги закрывает целую главу в истории нашей страны», — написал глава государства на своей странице в Twitter.

В 1983 году Мануэль Норьега получил пост командующего национальной гвардией, а затем — главнокомандующего силами национальной обороны Панамы и стал де-факто руководить государством. При поддержке ЦРУ он держал под контролем правительство страны и занимался фальсификацией выборов.

В 1989 году власти США обвинили генерала в организации наркоторговли, он был свергнут в результате американской агрессии, арестован и приговорен к тюремному заключению. Норьегу также обвиняли в массовых расправах над сторонниками оппозиции.

В 2010 году Норьега был экстрадирован из США во Францию, а позже, в 2011 году, генерала передали Панаме. В январе 2017 года бывший диктатор был помещен под домашний арест, так как ему предстояла операция по удалению опухоли мозга. В марте дочь Норьеги сообщила о его критическом состоянии после перенесенного вмешательства.