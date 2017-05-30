Москва, 30 мая, 2017, 09:21 — ИА Регнум. В ликвидации последствий урагана в Центральной России принимают участие более 22 тыс. человек, а также задействовано 5040 единиц техники. Об этом говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана

«К работам по ликвидации последствий (в Москве, Московской, Владимирской, Тульской, Тверской, Рязанской и Калужской областях) привлечены более 22,3 тыс. человек и 5040 единиц техники, в том числе от МЧС России — более 1410 человек и 230 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Центральный региональный центр МЧС РФ сообщил, что в Московской, Рязанской и Тульской областях из-за грозы и сильного ветра были отключены от энергоснабжения более 30 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на Москву и регионы Центральной России обрушился сильный ветер с осадками. В результате разгула стихии оказались повалены несколько тысяч деревьев, повреждены кровли некоторых многоэтажных и частных жилых домов и зданий.

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