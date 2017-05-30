Пекин, 30 мая, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Тренер национальной женской сборной по настольному теннису Кун Лихуэй оказался в центре громкого скандала. Сингапурский курорт Marina Bay Sands обвинили бывшего олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира в невыплате задолженности перед казино.

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Сингапурский отель, в котором Кун останавливался со своей семьей и друзьями в 2015 году, подал иск в гонконгский суд, требуя от ответчика возмещения $327 тысяч. По версии представителей Marina Bay Sands, тренер национальной сборной КНР взял кредит в казино в размере 1 млн сингапурский долларов (около $720 тыс.), вернуть Кун Лихуэй смог лишь половину долга, пишет «Чжунго синьвэнь».

Кун Лихуэй разместил на своей личной странице в одной из китайских социальных сетей запись, в которой он заявил о том, что лично он не принимал участия в азартных играх. Взятые на его имя деньги были потрачены в казино родственниками и друзьями тренера.

Кун Лихуэй был временно отстранен от занимаемой должности до разрешения ситуации. Кроме того, тренеру предписали немедленно покинуть Германию, куда прибыла женская сборная КНР по настольному теннису для участия в соревнованиях, и вернуться в Китай для урегулирования конфликта.

«Главное управление спорта КНР придерживается принципа абсолютной нетерпимости к любым видам поведения, которое нарушает спортивную этику, дисциплину и закон», — заявил представитель Ассоциации настольных теннисистов КНР.

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