Париж, 30 мая, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Партия президента Франции Эммануэля Макрона одержит победу на выборах в Национальное собрание, которые состоятся в июне, сообщает 30 мая Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Об этом стало известно в результате опроса, проведенного компанией Ipsos / Sopra Steria для радио и телевидения Франции. По их данным, партия Макрона «Республика на марше» и её союзник «Modem», получают 29,5% голосов.

Консервативные силы, представленные «Союзом демократов и независимых», может собрать 22% голосов, а крайне правый «Национальный фронт», возглавляемый Марин Ле Пен, займет третье место в 18%.

Предыдущие исследования Ipsos / Sopra Steria давали похожие результаты. В них партия Макрона также одерживала верх на выборах.

Напомним, выборы в нижнюю палату парламента Франции пройдут в июне, предполагается два тура. Первый состоится 11 июня, второй — 18 июня.

В ходе выборов в Национальное собрание будут избраны 577 депутатов. Выборы проходят, как отмечают эксперты, в ситуации «эрозии» политической системы, которая может значительно изменить политический облик Пятой республики. Важным фактором в этом стал отказ кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона вести партию «Республиканцы» на июньские выборы.