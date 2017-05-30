Орел, 30 мая, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) обратился в издание «Орловские новости», потребовав удалить с сайта все публикации о нем, говорится в письме священника.

Василий Перов. Чаепитие в Мытищах. 1862

Письмо опубликовано на портале издания. Оно связано с публикацией по поводу подарка священнику от агрохолдинга — внедорожнике Land Cruiser V8.

«Я крайне возмущен вашей лживой и оскорбительной статьей, размещенной на вашем интернет ресурсе newsorel.ru касающейся Моего служения Русской Православной Церкви и народу Божьему!», — говорится в письме.

Епископ заявил, что если публикации не будут удалены, то он привлечет редакцию к ответственности по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

В редакции напоминают, что факт подарка не отрицают даже в Орловской митрополии. О том, что епископу подарили Land Cruiser V8 стоимостью 6 млн рублей «Орловские Новости» написали 23 мая. По словам руководителя информационно-аналитического отдела митрополии Евгения Борисова, машина — это подарок от «одного из агрохолдингов».

«Подарок связан с тем, что владыка несет архиерейское служение, посещает самые отдаленные деревни в любое время года и в любую погоду. Никакого проявления стяжательства в этом нет», — сказал Борисов.