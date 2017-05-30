Вашингтон, 30 мая, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Шпионские фотографии салона Audi Q8 попали в сеть, снимки выложил 29 мая портал motor1.

Цитата Салон Audi Q8 Concept

По мнению автора заметки на motor1, салон в значительной степени перенесен из Q7, по большей части — даже из SQ7, но все же есть некоторые изменения, которые говорят о том, что это салон новой машины Q8.

Наиболее очевидной новинкой является сенсорный экран, установленный на панели приборов ниже элементов управления климат-контролем. Аналогичный экран стоял на Q8 Concept и Q8 Sport Concept.

Кроме этого экрана, есть также сенсорный экран информационно-развлекательной системы MMI, экран с информацией о состоянии машины и панель, расположенная между задними пассажирскими сиденьями.

Портал motor1 пишет, что приборная панель будет абсолютно другой. Поскольку в новом A8 будет использовано второе поколение цифровых приборов, то можно предполагать, что в Q8 также будет представлена новая система.

Напомним, Audi обещала запустить производство Q8 в 2018 году, кроме того, компания также обещала предложить модель, оснащенную новыми высокотехнологичными двигателями.