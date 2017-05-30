Хьюстон, США, 30 мая, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Зонд «Кассини» в шестой раз прошел через кольца Сатурна. Об этом сообщается на портале Space.com.

Зонд Кассини

В отличие от прежних погружений, когда зонд пролетал в пространстве между Сатурном и его кольцами, в этот раз «Кассини» пролетел сквозь внутренний край одного из колец. Это прохождение стало самым опасным из совершенных на данный момент, поскольку была высока вероятность столкновения аппарата с частицами, из которых состоят кольца Сатурна.

Для защиты зонда от повреждения его прочная антенна была использована в качестве щита. Аналогичные меры предпринимались и перед первым погружением, когда специалисты еще не знали, что в пространстве между Сатурном и его самым близким кольцом практически нет никаких частиц.

Всего «Кассини» совершит четыре прохождения через край внутреннего кольца Сатурна, обозначаемого D. В ходе этих прохождений зонд будет фотографировать другие кольца и пространство между ними, а также продолжать сбор других данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Кассини» передал на Землю фотографии Титана, наиболее похожего на Землю спутника Сатурна. А затем направился на сближение с планетой-гигантом. Предполагается, что зонд совершит 22 прохода между Сатурном и его кольцами, после чего сгорит в атмосфере планеты, завершив свою миссию.

Зонд «Кассини» был запущен с Земли в 1997 году. В июне 2004 года он прибыл к Сатурну и стал первым искусственным спутником этой планеты. Зонд «Гюйгенс», который «Кассини» нёс на борту, впервые опустился на Титан для его изучения в январе 2005 года.