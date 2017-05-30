Киев, 30 мая, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Больше чем в два раза упал среднегодовой доход украинской семьи за три года правления Порошенко, заявил директор общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб, передает 30 мая телеканал NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Эксперт привел цифры, отражающие реальное социально-экономическое состояние на Украине после трех лет правления Петра Порошенко и его администрации. Так, годовой доход украинской семьи снизился с $3,3 тыс. до $1,4 тыс., средняя зарплата — с $400 до $230, средняя пенсия — с $128 до $60.

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«В Африке, по-моему, больше зарабатывают», — прокомментировал цифры Гольдарб.

Другим показателем уровня жизни в стране является цена на газ и задолженность населения за услуги ЖКХ. По словам эксперта, за три года цена на кубометр газа на Украине повысилась почти в шесть раз — с 1,19 гривен (2,55 рублей) до 6,95 гривен (14,92 рублей). А задолженность населения за услуги ЖКХ на сегодня составляет 25 млрд гривен (53,67 млрд рублей), хотя до 2014 года задолженность практически отсутствовала.

«Вот об этом надо было говорить, рассказывая о результатах правления. <…> Никакой безвиз не перевесит те результаты, которые только что были озвучены», — отметил директор организации.

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Он также добавил, что потребление хлеба на Украине снизилось на 20%, что напрямую связано с сокращением численности населения — в среднем до 900 человек в день покидают страну.

Напомним, Петр Порошенко и его администрация пришли к власти после неконституционного государственного переворота в 2014 году, который был осуществлен украинскими радикальными националистами. После приходи к власти, Порошенко начал проводить политику тотального отрицания любых связей Украины с Россией.