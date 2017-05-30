Токио, 30 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Призыв к Пекину вместе с Токио влиять на сдерживание ядерной программы Северной Кореи прозвучал от японской стороны, сообщает агентство Reuters.

(сс) stephan КНДР

По данным японского МИД, к члену китайского Государственного совета Яну Цзечи обратился с призывом секретарь Национального совета безопасности Японии Сетаро Яти. По его словам, шаги Пхеньяна вышли на новый уровень провокативности.

«Японии и Китаю необходимо работать вместе, чтобы твердо призвать КНДР избегать дальнейших провокационных действий и следовать таким вещам, как резолюции ООН», — отметил японский деятель.

Напомним, 29 мая Пхеньян объявил, что провел запуск баллистической ракеты, который был направлен на тестирование системы высокоточного наведения. Запуск прошел успешно, полет длился шесть минут. Ракета упала в экономической зоне Японии.

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В Пхеньяне уточнили, что запуск ракеты проходил в рамках тестирования системы высокоточного наведения. Мероприятие лично контролировал глава Северной Кореи Ким Чен Ын, приказавший военным специалистам разработать ещё более мощное стратегическое оружие в ответ «на военную провокацию США».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Цзечи прибыл с визитом в Японию в рамках четвертого раунда политических переговоров на высшем уровне. Переговоры, которые состоялись по инициативе Токио, завершатся 31 мая.