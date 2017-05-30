Оренбург, 30 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала сезона активности клещей в 2017 году зарегистрирован один случай заболевания клещевого вирусного энцефалита у жителя Оренбурга. Кроме того, отмечены два случая иксодового клещевого боррелиоза у жителей Бузулукского и Тоцкого районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Andy Murray Клещ

В ведомстве отметили, что число укушенных клещами держится на уровне 2016 года. Так, на 25 мая 2016 года от укусов опасных насекомых пострадало 2137 человек, в том числе 650 детей (у одного оренбуржца выявлен энцефалит), а на 25 мая 2017 года — 2220 человек, в том числе 648 детей.

По состоянию на 25 мая 2017 года на территории Оренбуржья от клещей обработано 569 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях — 261 га.

Добавим, что на протяжении ряда лет в регионе фиксируются единичные случаи клещевого вирусного энцефалита. Так, в 2016 году зарегистрировано пять случаев клещевого вирусного энцефалита, из которых четверо больных заразились на территории области во время нахождения в эндемичных районах, а один заболевший — во время пребывания в Свердловской области.

Семь территорий Оренбургской области расположены в зонах природных очагов клещевого вирусного энцефалита в Шарлыкском, Северном, Абдулинском, Бугурусланском, Оренбургском, Пономаревском, Сакмарском районах.