Москва, 30 мая, 2017, 08:41 — ИА Регнум. В России более половины семей не имеют никаких сбережений, этот показатель не меняется последние три месяца, говорится в майском опросе ФОМ «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения», проведенного по заказу Банка России, пишет «Коммерсантъ».

Борис Кустодиев. Купец (фрагмент) 1918

59% респондентов заявили, что сбережений у них нет. Свои сбережения увеличили 3% граждан России, еще 16% отложили в мае столько же, сколько обычно. Отложить средства у 68% не получилось.

Благоприятным сегодняшний день для сбережений назвали 22%, еще 44% придерживаются противоположной точки зрения. 57% опрошенных считают, что свободные деньги наиболее целесообразно сберегать или откладывать, еще 33% уверены, что их стоит направить на крупные дорогостоящие товары.

Большинство из тех, у кого есть сбережения, хранят их в банках (40%), еще 26% хранят деньги наличными, а 20% предпочитают оба варианта. О том, что нужно экономить или отказываться от крупных покупок из-за того, что нет денег, заявили 46% опрошенных.

В опросе также отмечается, что почти треть граждан РФ экономит на продуктах — в основном, на мясе (28%), сыре и колбасе (24%), рыбе и морепродуктах (23%).

Уточнили мнение респондентов и по поводу инфляционных ожиданий. 59% респондентов не верят, что ЦБ РФ сможет достичь заявленных показателей по инфляции в 2017 году (4%), 22% полагают, что годовая инфляция составит около 4%.

Опрос проводится ежемесячно с 2014 года среди граждан РФ от 18 лет и старше. Всего в исследовании участвуют 2000 респондентов в 55 регионах России.