Лондон, 30 мая, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Предстоящие переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза обещают быть сложными, для их преодоления потребуется бескомпромиссный политик. Именно такой пообещала быть премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, об этом она заявила в ходе телевизионных дебатов на телеканале Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

По словам Терезы Мэй, британский народ переживает крайне важный период своей истории, когда у него есть шанс дать своей стране лучшее будущее. Однако для этого нужно достойно преодолеть переговоры о выходе страны из ЕС.

«Это касается тяжелых переговоров, касающихся Brexit. И для того, чтобы справиться с ними и поступать правильно во благо страны, нужна неуступчивая женщина, именно такой я и буду», — заявила премьер-министр.

В ходе дебатов Мэй также заявила о том, что Лондон готов покинуть ЕС и без заключения соответствующего соглашения. Это произойдет в том случае, если условия сделки Великобританию не устроят.

«Мы будем вести переговоры, чтобы заключить правильную сделку, но, как я уже говорила, плохая сделка — это уже не сделка», — напомнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможности покинуть ЕС без заключения соглашения заявил министр Великобритании по Brexit Дэвид Дэвис. В интервью изданию The Sunday Times он рассказал, что «лучшим вариантом, конечно, будет договоренность между сторонами, достигнутая на основе чувства взаимного уважения». При этом Дэвис не исключил и ситуацию, при которой Лондон не будет подписывать никаких соглашений, покидая Евросоюз.

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