Горно-Алтайск, 30 мая, 2017, 08:30 — ИА Регнум. 20 впившихся клещей сняла мама с дошкольника, живущего на окраине города Горно-Алтайска в Республике Алтай. Выяснилось, что ребенок вместе с соседскими детьми катался по траве с горки, сообщили ИА REGNUM в республиканском Управлении Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещ

Еще один подросток, прогуливаясь с ребятами по Горно-Алтайску, принес на себе домой четырех таежных клещей. На расспросы родителей отвечал, что ходили по траве только в одном месте — у реки в районе Мебельной фабрики.

И это только за один день, утверждает ведомство. «Подобных случаев — масса. Клещи в населенных пунктах есть, и безопасно гулять только по асфальтовым дорожкам, — говорят специалисты. — Однако дети, скорее всего, нарушат запрет, поэтому выход один: обрабатывать их обувь и одежду аэрозолями против клещей. Если вы гуляете с колясочным ребенком в парке, не обработанном от клещей — защитите коляску. Репелленты наносят не только на колеса, но и на боковые поверхности».

Сейчас в регионе наблюдается пик активности клещей. За минувшую неделю зарегистрировано 310 пострадавших, в том числе 112 детей. Всего с начла сезона в Республике Алтай зарегистрировано 1725 человек, пострадавших от укусов клещей. Четыре человека поступили в стационары с диагнозом «подозрение на клещевой энцефалит», у двух больных диагностирован клещевой боррелиоз, у 32 человек — сибирский клещевой тиф.