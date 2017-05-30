Богота, 30 мая, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Колумбийское правительство и леворадикальная группировка Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP) 29 мая договорились продлить на 20 дней срок сдачи оружия партизанами, который должен был завершиться на этой неделе, и продлить на два месяца срок действия специальных областей, где собираются демобилизованные члены FARC-EP, сообщает информационное агентство EFE.

Silvia Andrea Moreno Оружие изъятое у FARC-EP

«Срок разоружения будет продлен на 20 дней, а срок реинтеграции — на 60 дней. Это ничто в сравнении с 53 годами конфронтации и братоубийственной войны», — заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в своем обращении к нации.

Сантос заявил, что за последние шесть месяцев удалось «добиться прогресса в полном и окончательном разоружении FARC», и что, несмотря на задержки в основном из-за логистических проблем в строительстве специальных зон временного пребывания, где собралось уже 6934 демобилизованных партизан, процесс был «упорядоченным» и «безопасным».

"Тем не менее, из-за задержек ввиду проблем, которые я упомянул, в согласии с ООН и FARC, мы решили, что сдача оружия не закончится завтра, как планировалось, но будет продолжаться еще в течение 20 дней», — добавил Сантос.

По тем же причинам, стороны решили продлить срок действия специальных переходных зон на «более чем два месяца, до 1 августа 2017 года».

Президент подчеркнул, что «эти изменения дат не влияют каким-либо образом на твердую решимость и четкую приверженность правительства и FARC выполнять соглашения».

«Механизм мониторинга и контроля будет продолжать играть свою роль, помогая удостовериться в том, что последние арсеналы FARC были сданы и удалены с национальной территории», — заявил президент.

Трехсторонний механизм мониторинга и контроля состоит из членов ООН, сил безопасности Колумбии и FARC-EP и присутствует в 26 сельских районах, где собираются демобилизованные партизаны. Он также следит за соблюдением режима прекращения огня.

Сантос рассказал о том, что режим прекращения огня «работает», так как с момента его начала шесть месяцев назад «не было ни одного противостояния между силами безопасности и членами FARC. Ни раненых, ни погибших. Что еще более важно, не было ни одного случая нападения на гражданское население».

«По прошествии этих первых шести месяцев с момента подписания договора можно сказать, без сомнения, что мир является необратимым. Мы не вернемся назад. Ни в коем случае не вернемся к страшным временам насилия, страха, убийства и массового истребления населения. Колумбия оставляет позади эту историю крови и боли навсегда», — заявил президент.

Напомним, период в 180 дней, отведенный на запуск реализации мирного процесса, начался 1 декабря 2016 года, через день после ратификации колумбийским Конгрессом окончательного варианта мирного соглашения между правительством и FARC-EP, подписанного в ноябре в Гаване, однако проблемы различного рода постоянно задерживают данный процесс.