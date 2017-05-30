Москва, 30 мая, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Устройство было демонтировано на время ремонта магистрали в рамках программы «Моя улица».

«Лежачий светофор»

Берестов сообщил, что такое изобретение помогает следить за дорогой тем, кто на ходу смотрит в свой смартфон. Директор компании отметил, что со времени установки светофора на опасном участке не было зафиксировано ни одного ДТП с летальным исходом.

«Стоп-линия из инновационного материала селина запрограммирована на синхронную работу со светофором. Так, увлеченный гаджетом пешеход увидит красный сигнал, даже не поднимая глаз», — рассказал Берестов.