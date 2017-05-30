Москва, 30 мая, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским промышленным предприятиям на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий средств производства, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Субсидии

Производство и вывод пилотной партии промышленного оборудования на рынок в условиях отсутствия опыта эксплуатации связаны с повышенными издержками, которые не позволяют сформировать для потребителей привлекательные условия.

Правилами предусматривается компенсация до 50% от фактически понесённых затрат (всех или отдельных видов) промышленного предприятия при производстве и реализации пилотных партий средств производства.

Предоставление субсидий позволит увеличить выпуск новых высокотехнологичных видов продукции, сократить расходы предприятий, создать рабочие места, в том числе в смежных отраслях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2017 года правительством РФ утверждены Правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения.

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