Владивосток, 30 мая, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Из Владивостока 30 мая вышел отряд кораблей Тихоокеанского флота с военными и представителями Русского географического общества (РГО), которые будут изучать историю и природу курильского острова Матуа, заявил журналистам официальный представитель флота Владимир Матвеев.

Mil.ru Остров Матуа

По его словам, в состав экспедиции к островам Курильской гряды вошли большой десантный корабль «Адмирал Невельской», килекторное судно «КИЛ-168» и спасательный буксир «СБ-522» с военнослужащими Тихоокеанского флота.

«На Сахалине к ним присоединится группа местного отделения РГО, затем экспедиция направится к острову Матуа. На борту кораблей отряда размещено около 100 человек и более 30 единиц различной техники», — сказал Матвеев.

В ходе экспедиции, которая продлится с июня по сентябрь, будет собран материал для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории Матуа и соседних островов. Кроме того, буду проведеныт исследования вулкана Пик Сарычева и картографирование острова.

Это вторая экспедиция на Матуа. В 2017 году научный состав экспедиции значительно расширился: в лагере на острове будут работать несколько отрядов гидрогеологов, вулканологов, гидробиологов, ландшафтоведов и почвоведов. Также из Москвы, Владивостока, с Камчатки и Сахалина прибыли подводники, поисковики и археологи.

Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов длинной около 11 км, шириной — 6,4 км. С 2000 года Матуа официально необитаем — там была закрыта военно-морская база.

Первая совместная экспедиция Минобороны и РГО с участием более 200 человек состоялась в 2016 году. Военные изучают возможность базирования на острове сил Тихоокеанского флота, что вызвало озабоченность Японии.