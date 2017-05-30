Томск, 30 мая, 2017, 08:23 — ИА Регнум. «Острую реакцию российской родительской общественности вызвали последние заявления уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая, докладывая главе государства о ситуации в России с незаконными изъятиями детей из семей, заявила, что, по ее мнению, ситуация нормальная, детей незаконно изымают только в редких, единичных случаях и беспокоиться не о чем, — сказал активист РВС Владимир Головков в беседе с ИА REGNUM. — Однако авторитетные родительские организации, такие, как Родительское Всероссийское сопротивление, АРКС, имеют данные о множестве нарушений и даже преступлений, повлекших гибель детей в результате действий полиции и органов опеки. Противоположность позиции детского омбудсмена и родителей привела к выходу РВС и АРКС из Общественного совета при уполномоченной по правам ребенка».

Родительское Всероссийское сопротивление Пикет в Томске

«Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Людмила Эфтимович поддерживает позицию Анны Кузнецовой и считает основной причиной детских проблем не социальные проблемы, оставляющие людей без достаточных средств, а родителей, которые якобы настроены на иждивение, не способны самостоятельно, без помощи государства вырастить детей. Отсюда и ювенальный подход к семейной политике — детей надо защищать от родителей, — говорит он. — Еще одним поводом для пикета стала информация о том, что ювенальные лоббисты в секрете от родительской общественности готовят новую Национальную стратегию в интересах детей на следующий десятилетний период с 2018 по 2027 год. Наш опыт показывает, что ювенальные лоббисты из Государственной думы и Совета Федерации способны наплевать на мнение родителей России и поставить их перед фактом продолжения гибельных изменений российского семейного законодательства. Именно поэтому и проходят пикеты не только в Томске, но и по всей России».