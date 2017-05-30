Вашингтон, 30 мая, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп посетил Арлингтонское национальное кладбище, для того чтобы выполнить одну из самых почетных обязанностей верховного главнокомандующего: возложить венок к могиле неизвестного солдата, сообщает 30 мая Foxnews.

Donaldjtrump.com Дональд Трамп

Трамп поблагодарил всех собравшихся на этой церемонии и выразил надежду на то, что нынешнее поколение граждан США будет достойно памяти тех, кто покоится на Арлингтонском национальном кладбище.

«Благодарю вас за то, что вы присоединились к нам в момент, когда мы чествуем храбрых воинов, отдавших жизнь за нас. Мы надеемся, что сможем каждый день быть достойными их и не только в жертвенности во время боя, но и в жертвенности в миру: для семьи и близких», — сказал президент Трамп.

Президент Соединенных Штатов отметил сына министра внутренней безопасности США Джона Келли Роберта, погибшего в Афганистане.

«Я особенно хочу выразить благодарность генералу Келли, присоединившемуся к нам сегодня. Он как никто другой понимает раны и тяготы войны», — подчеркнул Трамп.

Напомним, каждый президент США выполняет почетную обязанность возложения венка на Арлингтонском национальном кладбище, где покоятся солдаты, отдавшие долг стране. Не стал и исключение новый глава Белого дома.