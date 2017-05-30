Анкара, 30 мая, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Отношения Турции со своими партнерами в рамках Североатлантического альянса «далеки от идиллии»: Инджирлик стал предметом громкого спора между Анкарой и Берлином, а вопрос курдов встает между Турцией и США.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиабаза. Турция

Однако турецкое руководство продолжает «диктовать свои условия» и высказывать свои претензии.

Анкара осудила США за поставку оружия сирийским курдам, считая, что таким образом Вашингтон поддерживает террористов и спонсирует запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана.

Турецкое руководство по политическим причинам отказало немецким депутатам в посещении военных бундесвера на авиабазе Инджирлик: они ведут боевые действия в рамках международной антитеррористической коалиции.

Накануне саммита НАТО 25 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за исключение Австрии из всех партнерских программ c НАТО, пытаясь «отомстить» Вене за то, что она призывает Брюссель к скорейшему прекращению переговоров с Турцией о возможном членстве в Евросоюзе.

Турция продолжает высказывать свои претензии как руководству альянса, так и отдельным членам организации, потому что понимает: она нужна НАТО.

Во-первых, турецкий контингент натовских сил — второй по величине после американского.

Во-вторых, ключевую роль играет геополитическое расположение Турции: страна соединяет Европу и Ближний Восток, а также имеет выход к Средиземному и Черному морям.

В-третьих, в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) она занимает стратегическое положение и размещает в своей стране военные базы НАТО.

Турция понимает всю важность своего положения: НАТО не захочет терять такого партнера, пишет издание.

Тем не менее отношения между членами внутри альянса из-за турецкого фактора остаются обостренными.

Эксперты ожидают нового витка эскалации напряженности между Анкарой и Вашингтоном в связи с грядущей борьбой за Ракку, которую ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозгласило своей столицей.

США продолжают поставлять оружие сирийским курдам, считая их партнерами по борьбе с террористами.