Положение Турции позволяет ей «диктовать условия» НАТО — Die Zeit
Анкара, 30 мая, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Отношения Турции со своими партнерами в рамках Североатлантического альянса «далеки от идиллии»: Инджирлик стал предметом громкого спора между Анкарой и Берлином, а вопрос курдов встает между Турцией и США.
Однако турецкое руководство продолжает «диктовать свои условия» и высказывать свои претензии.
Анкара осудила США за поставку оружия сирийским курдам, считая, что таким образом Вашингтон поддерживает террористов и спонсирует запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана.
Турецкое руководство по политическим причинам отказало немецким депутатам в посещении военных бундесвера на авиабазе Инджирлик: они ведут боевые действия в рамках международной антитеррористической коалиции.
Накануне саммита НАТО 25 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за исключение Австрии из всех партнерских программ c НАТО, пытаясь «отомстить» Вене за то, что она призывает Брюссель к скорейшему прекращению переговоров с Турцией о возможном членстве в Евросоюзе.
Турция продолжает высказывать свои претензии как руководству альянса, так и отдельным членам организации, потому что понимает: она нужна НАТО.
Во-первых, турецкий контингент натовских сил — второй по величине после американского.
Во-вторых, ключевую роль играет геополитическое расположение Турции: страна соединяет Европу и Ближний Восток, а также имеет выход к Средиземному и Черному морям.
В-третьих, в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) она занимает стратегическое положение и размещает в своей стране военные базы НАТО.
Турция понимает всю важность своего положения: НАТО не захочет терять такого партнера, пишет издание.
Тем не менее отношения между членами внутри альянса из-за турецкого фактора остаются обостренными.
Эксперты ожидают нового витка эскалации напряженности между Анкарой и Вашингтоном в связи с грядущей борьбой за Ракку, которую ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозгласило своей столицей.
США продолжают поставлять оружие сирийским курдам, считая их партнерами по борьбе с террористами.