Москва, 30 мая, 2017, 08:23 — ИА Регнум. По информации издания, эти деньги были потрачены на обнаружение уязвимостей в работе сервиса. Компания выплачивала денежное вознаграждение пользователям, которые ищут уязвимости в системе.

David Whelan Русский хакер

Общая сумма таких выплат с мая 2015 года составила более $148 тыс., общее количество хакеров, получивших выплаты, — 292 человека. При этом размер премии зависит от серьезности выявленной уязвимости. Минимальное вознаграждение составило $100.

Как отмечают в компании, за два года было получено более 3000 отчетов, из которых 385 оказались полезными. При этом если об одной и той же уязвимости сообщили сразу несколько хакеров, то деньги получает только тот, чье сообщение было первым.