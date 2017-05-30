Париж, 30 мая, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Франции — Владимира Путина и Эммануэля Макрона — завершились в Версале. Первый обмен мнениями получился очень открытым, сказал французский президент на итоговой пресс-конференции.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

«Это был первый обмен мнениями. Мне кажется, он получился очень открытым, откровенным, мы многие вещи сказали друг другу», — сказал Макрон.

По словам участников переговоров, обсуждались как вопросы двусторонних отношений, так и темы международной повестки, а именно Украина, Сирия, Ливия, Северная Корея. Также переговоры касались отношений Москвы с Европейским союзом.

Макрон отметил, что диалог с Россией просто необходим для работы по важнейшим вопросам. В частности, обсуждалась ситуация на Украине, в которой французский президент высказался за скорейшее проведение встречи в формате «нормандской четверки».

Переговоры глав государств продолжались два часа и 45 минут. Сначала шло обсуждение между двумя президентами и их помощниками, позднее в переговорах приняли участие и другие представители российской и французской сторон.

Пресс-конференция проходила в Галерее батальной живописи Версаля. Началась встреча вечером 29 мая.

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