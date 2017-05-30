Краснодар, 30 мая, 2017, 08:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сохраняется вероятность разлива рек. Экстренное сообщение ГУ МЧС по региону распространило 29 мая. Оно будет действовать вплоть до конца дня 30 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Трутовский. Половодье. 1893

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На Кубани река Уруп размыла берега

Подъём уровня воды до неблагоприятных отметок, по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается на рекеЧамлык в устьевой части реки Лаба, а также в среднем и нижнем течении реки Кубань. Это связано с избыточной увлажнённостью почвы, повышенным фоном уровней воды и учётом времени добегания дождевых стоков.

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Почти 200 жителей Кубани эвакуировали из-за просадки берега водохранилища

ЧС природного характера, связанные с паводком, прогнозируются на территории пяти муниципальных образований. В настоящее время спасатели продолжают работы по укреплению размытого берега на реке Уруп в Отрадненском районе. Последствия подтоплений ликвидируются и в Мостовском, и Курганинском районах.

Добавим, что из-за паводка в регионе был увеличен объём ежедневного сброса воды из Краснодарского водохранилища — до 1,2 тыс. кубометров в секунду. Как проинформировали в мэрии кубанской столицы, это связано с увеличившимся притоком воды в водохранилище в результате продолжительных обильных осадков и подъема уровня воды в верховьях рек Кубань, Лаба, Белая и Пшиш.

В настоящее время ситуация на водохранилище и уровень воды в реке Кубань в границах Краснодара находятся на контроле. Между тем, чтобы избежать подтоплений и в будущем, на встрече представителей городской и краевой власти с общественностью 29 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в зоне возможных подтоплений необходимо ввести категорический запрет на строительство. Необходимо, по словам главы региона, уделить особое внимание защите поймы реки Кубань. Прежде всего, речь идет об участках в микрорайоне Гидростроителей. Возможное строительство на данной территории вызывает особое беспокойство жителей.

«Пойма реки не должна быть задействована ни при каких обстоятельствах», — акцентировал глава края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ливневые дожди, которое не прекращались на Кубани несколько дней, превратили улицы Краснодара в реки. 21 мая разбушевалась река Уруп. Вода подмыла почти 38 метров берегового укрепления в районе станицы Отрадная.