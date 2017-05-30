Реки на Кубани снова грозят выйти из берегов
Краснодар, 30 мая, 2017, 08:13 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сохраняется вероятность разлива рек. Экстренное сообщение ГУ МЧС по региону распространило 29 мая. Оно будет действовать вплоть до конца дня 30 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
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На Кубани река Уруп размыла берега
Подъём уровня воды до неблагоприятных отметок, по данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается на рекеЧамлык в устьевой части реки Лаба, а также в среднем и нижнем течении реки Кубань. Это связано с избыточной увлажнённостью почвы, повышенным фоном уровней воды и учётом времени добегания дождевых стоков.
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Почти 200 жителей Кубани эвакуировали из-за просадки берега водохранилища
ЧС природного характера, связанные с паводком, прогнозируются на территории пяти муниципальных образований. В настоящее время спасатели продолжают работы по укреплению размытого берега на реке Уруп в Отрадненском районе. Последствия подтоплений ликвидируются и в Мостовском, и Курганинском районах.
Добавим, что из-за паводка в регионе был увеличен объём ежедневного сброса воды из Краснодарского водохранилища — до 1,2 тыс. кубометров в секунду. Как проинформировали в мэрии кубанской столицы, это связано с увеличившимся притоком воды в водохранилище в результате продолжительных обильных осадков и подъема уровня воды в верховьях рек Кубань, Лаба, Белая и Пшиш.
В настоящее время ситуация на водохранилище и уровень воды в реке Кубань в границах Краснодара находятся на контроле. Между тем, чтобы избежать подтоплений и в будущем, на встрече представителей городской и краевой власти с общественностью 29 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в зоне возможных подтоплений необходимо ввести категорический запрет на строительство. Необходимо, по словам главы региона, уделить особое внимание защите поймы реки Кубань. Прежде всего, речь идет об участках в микрорайоне Гидростроителей. Возможное строительство на данной территории вызывает особое беспокойство жителей.
«Пойма реки не должна быть задействована ни при каких обстоятельствах», — акцентировал глава края.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ливневые дожди, которое не прекращались на Кубани несколько дней, превратили улицы Краснодара в реки. 21 мая разбушевалась река Уруп. Вода подмыла почти 38 метров берегового укрепления в районе станицы Отрадная.