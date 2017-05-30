Компания Илона Маска представила концепт подземного автобуса
Вашингтон, 30 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум. The Boring Company Илона Маска представила концепт электрического беспилотного пассажирского транспорта для перемещения по подземным тоннелям, об этом 29 мая сообщило издание motor.
Никакой детальной информации о новинке не приводится, показаны только фотографии дизайн-концепта.
Напомним, бурильная компании Илона Маска The Boring Company приступила к созданию своего первого тоннеля под Лос-Анджелесом весной 2017 года.
Илон Маск сообщал ранее, что идея создания туннелей и подземного транспорта пришла ему в голову в декабре 2016 года, когда он застрял в пробке.
Маск тогда написал в Twitter, что хочет «построить туннельно-буровую машину и просто начать копать». Он практически сразу же стал изучать туннельное оборудование и вскоре зарегистрировал свою бурильную компанию.
Изначально идея Маска состояла в том, что между городами и под ними можно построить сеть тоннелей, по которым будут передвигаться полностью автономные транспортировщики автомобилей. Глава Tesla и SpaceX считает, что это позволит серьезно разгрузить автомагистрали.