Вашингтон, 30 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум. The Boring Company Илона Маска представила концепт электрического беспилотного пассажирского транспорта для перемещения по подземным тоннелям, об этом 29 мая сообщило издание motor.

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Никакой детальной информации о новинке не приводится, показаны только фотографии дизайн-концепта.

Напомним, бурильная компании Илона Маска The Boring Company приступила к созданию своего первого тоннеля под Лос-Анджелесом весной 2017 года.

Илон Маск сообщал ранее, что идея создания туннелей и подземного транспорта пришла ему в голову в декабре 2016 года, когда он застрял в пробке.

Маск тогда написал в Twitter, что хочет «построить туннельно-буровую машину и просто начать копать». Он практически сразу же стал изучать туннельное оборудование и вскоре зарегистрировал свою бурильную компанию.

Изначально идея Маска состояла в том, что между городами и под ними можно построить сеть тоннелей, по которым будут передвигаться полностью автономные транспортировщики автомобилей. Глава Tesla и SpaceX считает, что это позволит серьезно разгрузить автомагистрали.