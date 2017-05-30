Москва, 30 мая, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Телекоммуникационный холдинг «Авантел», который специализируется на услугах связи для корпоративных клиентов, может быть продан компании «Ростелеком». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к руководству компаний.

Ростелеком

«Ростелеком» обсуждает сделку по приобретению телекоммуникационного холдинга «Авантел», специализирующегося на услугах связи для корпоративных клиентов», — говорится в сообщении.

Источник издания отмечает, что компания «Ростелеком» уже ведет due diligence актива (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования). Сумму возможной сделки источники газеты не уточнили.

Представитель «Авантела» воздержался от комментариев по данному вопросу.