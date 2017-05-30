Барселона, Испания, 30 мая, 2017, 07:58 — ИА Регнум. «Барселона» официально объявила о том, что Эрнесто Вальверде стал главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Fcbarcelona.com Эрнесто Вальверде

Контракт с бывшим главным тренером «Атлетико» из Бильбао рассчитан на два года с возможностью его продления ещё на один сезон. Вальверде начнет работу в качестве главного тренера каталонского клуба с 1 июня.

«Вальверде обладает способностями, знаниями и опытом. Он дает возможность игрокам из молодежных команд проявить себя. Его стиль работы похож на наш. Его философия игры является очень «барселонской», — приводятся на сайте слова президента каталонского клуба Хосепа Мария Бартомеу.

Напомним, что Эрнесто Вальверде являлся главным тренером «Атлетико» из Бильбао с 2013 года. Вместе с баскским клубом он дошел до финала Кубка Испании 2015 года, где проиграл «Барселоне», после чего спустя три месяца выиграл у нее же Суперкубок Испании.

Будучи главным тренером греческого «Олимпиакоса», Вальверде трижды становился чемпионом Греции и дважды выигрывал кубок страны.

Также отметим, что Вальверде в качестве игрока провел два сезона в составе «Барселоны» с 1988 по 1990 годы.