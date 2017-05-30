Благовещенск, 30 мая, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Долги компании ГВСУ № 6 (ранее — «Дальспецстрой») в объеме 80% будут в скором времени погашены, в том числе перед строителями космодрома «Восточный» (Амурская область), сообщили в пресс-службе предприятия.

Vostokdrom.ru Строительство космодрома «Восточный»

Уточняется, что предприятие «Дальспецстрой» взыскало средства в размере порядка 400 млн рублей с подрядной организации.

«Они позволят погасить задолженность по заработной плате (в том числе, и перед строителями космодрома «Восточный») на 80%», — сообщили на предприятии.

В настоящее время идет погашение задолженности перед строителями. Ориентировочный срок погашения долгов — два-три дня.

Отмечается, что вопрос погашения задолженности взят под контроль руководством «Дальспецстроя» и Минобороны РФ.

«Дополнительно сообщаем, что ни забастовок, ни приостановки работы на предприятии нет», — сообщили на предприятии.

Напомним, 29 мая СМИ сообщали о начале забастовки строителями «Восточного». Работники требовали выплаты зарплат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало мая задолженность по заработной плате в Амурской области с начала 2017 года выросла почти в десять раз. Наибольшая часть долгов приходится на невыплаты строителям космодрома «Восточный».