Лондон, 30 мая, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Британская авиакомпания British Airways может понести убыток более чем в 150 млн фунтов стерлингов ($190 млн) из-за масштабного компьютерного сбоя 27 мая, пишет газета The Times со ссылкой на экспертов.

FAEP Боинг 747-400. British Airways

В выходные 27−28 мая из аэропортов Лондона рейсами British Airways не смогли улететь тысячи пассажиров, было отменено или отложено более 1 тыс. рейсов. В график компания вошла 29 мая.

По мнению экспертов, каждому пострадавшему пассажиру нужно будет выплатить компенсацию в размере от 225 до 540 фунтов стерлингов, всего пострадало около 175 тыс. человек только 27 мая.

Потери компании на компенсациях могут превысить 60 млн евро, потерянная выручка составит еще 40 млн евро. Также не учитываются проблемы с багажом — многие пассажиры смогли улететь только без него.

Проблемы системы Sky, введенной в работу в 2016 году, начались со сбоя в электропитании, заявили специалисты. На эту систему жалуются сотрудники авиакомпании — она замедляет их работу и не выдерживает нагрузок.

Согласно законодательству ЕС, пассажиры, рейсы которых задержаны более чем на три часа по вине авиакомпании, должны получить компенсацию в размере 250 евро на полетах дальностью до 1,5 тыс. километров, 400 евро на полетах дальностью до 3 тыс. километров. Компенсация может составлять до 600 евро в случае задержки дальних рейсов более чем на 4 часа.