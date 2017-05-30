Кемерово, 30 мая, 2017, 11:42 — ИА Регнум. В Кемерове, Тайге и Анжеро-Судженске 29 мая прошли пикеты против «антисемейной политики», которую проводит уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Как сообщили ИА REGNUM организаторы пикетов из отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления», 30 мая планируется провести пикеты в еще одном крупном городе — Новокузнецке.

Родительское Всероссийское сопротивление Пикет в городе Тайга

Инициаторы акций протеста возмущены заявлениями общественного совета при детском омбудсмене о том, что в России «выявлены единичные случаи незаконного изъятия из семей». И это при том, что хорошо известны случаи незаконного скандального изъятия детей из семей без суда и следствия, говорят в РВС.

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Кроме того, у организаторов протестных акций вызывает опасение подготовленная без широкого общественного обсуждения «Стратегия детства» (речь идет о Национальной стратегии действий в интересах детей — прим. ИА REGNUM ), которая, в условиях «тайного принятия» и с учетом имеющихся тенденций, грозит закрепить ювенальную юстицию. «Мы требуем широкой дискуссии по вопросам десятилетней стратегии детства», — говорит представитель «Родительского Всероссийского Сопротивления».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибири аналогичные пикеты прошли также в Томске, Омске и Красноярске.