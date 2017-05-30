Ставрополь, 30 мая, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Уровень воды в реках начал понижаться в Ставропольском крае, страдающем от паводка. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил начальник регионального главка МЧС Игорь Иваницкий в ходе селекторного совещания.

Клод Моне. Паводок

«Колебания уровня воды в реках не наблюдается, — сказал он. — За сутки уровень снизился на 15−20 сантиметров. Положительная динамика прогнозируется и в ближайшие сутки».

По его словам, всего на реках региона обустроено 23 гидрологических поста, в том числе 2 — на Отказненском водохранилище. Шесть из 23 постов были установлены дополнительно после начала паводка, уточнил Иваницкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, паводок в Ставропольском крае начался 24 мая после прохождения обильных ливней. С 25 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Люди из зоны паводка эвакуируются в пункты временного размещения, а также к родственникам.

После схода воды на пострадавших территориях идет расчистка домов и участков, подсчет ущерба.

Читайте также: На Ставрополье опасаются нового подъема уровня воды в реках