Москва, 30 мая, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Он отметил, что в период прохождения циклона московский пожарно-спасательный гарнизон был переведен на усиленный режим реагирования. О ЧП оповестили свободных от службы сотрудников, таким образом дополнительно привлекли к работе 800 человек, а также 210 единиц техники.

Ураган В Москве. 2017 29 мая

Мищенко добавил, что 80 москвичам была оказана помощь в ходе патрулирования городских округов. Вместе с аварийными бригадами спасатели занимались распилом и уборкой поваленных деревьев. Принятые меры помогли восстановить дорожное движение в столице и систему жизнеобеспечения.

Замначальника столичного главка МЧС отметил также, что во время урагана в Москве в Центр управления в кризисных ситуациях поступило более 4,5 тысячи обращений о различных происшествиях. Чаще всего в МЧС обращались жители Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая по регионам Центральной России прошел ураган, в Москве повалило более 3,5 тыс. деревьев. По разным данным, в столице за медицинской помощью обратились до 105 человек. Департамент здравоохранения Москвы подтвердил гибель 11 человек. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, близкие погибших от урагана и пострадавшие в результате разгула стихии граждане получат денежные компенсации.

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