США теряют статус сверхдержавы — глава МИД ФРГ
Берлин, 30 мая, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар поддерживает немецких политиков, критикующих американского президента Дональда Трампа, передает 29 мая Der Spiegel.
«Множество вопросов было не решено на саммите G7, — отмечает Зигмар. — Теперь проблемы миграции, климата, ситуации в Африке усугубились в связи с американским изоляционизмом», — отметил он в ходе своего выступления в Берлине.
Напомним, что 26—27 мая на Сицилии прошел саммит «Большой семерки», на котором, как утверждают многие европейские СМИ, из-за «принципиальной» позиции Дональда Трампа лидеры стран не смогли прийти к консенсусу для решения многих международных проблем.
«Недальновидная политика правительства США не соответствует нашим интересам и интересам стран Евросоюза в целом», — добавляет глава МИД.
Зигмар подчеркивает, что лидеры европейских стран «Большой семерки» должны были сильнее бороться за изменение климата, разрешение проблем миграционного кризиса и других международных проблем.
«Я считаю, что США начинают терять статус супердержавы», — подвел заключение своей «жесткой» критики Габриэль Зигмар.