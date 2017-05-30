Берлин, 30 мая, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар поддерживает немецких политиков, критикующих американского президента Дональда Трампа, передает 29 мая Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Множество вопросов было не решено на саммите G7, — отмечает Зигмар. — Теперь проблемы миграции, климата, ситуации в Африке усугубились в связи с американским изоляционизмом», — отметил он в ходе своего выступления в Берлине.

Напомним, что 26—27 мая на Сицилии прошел саммит «Большой семерки», на котором, как утверждают многие европейские СМИ, из-за «принципиальной» позиции Дональда Трампа лидеры стран не смогли прийти к консенсусу для решения многих международных проблем.

«Недальновидная политика правительства США не соответствует нашим интересам и интересам стран Евросоюза в целом», — добавляет глава МИД.

Зигмар подчеркивает, что лидеры европейских стран «Большой семерки» должны были сильнее бороться за изменение климата, разрешение проблем миграционного кризиса и других международных проблем.

«Я считаю, что США начинают терять статус супердержавы», — подвел заключение своей «жесткой» критики Габриэль Зигмар.