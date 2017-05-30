Питтсбург, США, 30 мая, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» на своем льду одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в первом матче финала Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Nhl.bamcontent.com Победа

Первый период завершился при безоговорочном преимуществе «Питтсбурга» в три шайбы. Счет на 16-й минуте открыл российский нападающий Евгений Малкин. Этот успех закрепили Конор Шири и Ник Бонино, забросив еще по шайбе.

Однако гости нашли в себе силы счет сравнять. Во втором периоде одну шайбу отыграл Райан Эллис. А в третьем отрезке матча Колтон Сиссонс и Фредерик Годро в течение трех минут забили по голу, уравняв шансы команд на итоговый успех.

Тем не менее, «Питтсбург» не желал доводить игру до овертайма. За три минуты до окончания третьего периода Джейк Гюнцель забросил победную шайбу. После этого «Нэшвилл» снял вратаря и пропустил еще одну шайбу от Ника Бонино — уже в пустые ворота.

Таким образом, «Питтсбург» повел в серии до четырех побед со счетом 1:0. Следующий матч пройдет в Питтсбурге 1 июня.