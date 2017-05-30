Вашингтон, 30 мая, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Секретный канал связи с переходным штабом американского президента Дональда Трампа его зятю Джареду Кушнеру предлагала установить Москва, передает Fox News.

Шпион

Как сообщил источник в окружении Кушнера — старшего помощника Трампа — Москва предлагала установить не постоянный канал. Было предложение провести разговор о сложившемся в Сирии положении.

Источник в окружении Кушнера подчеркивает, что эта инициатива принадлежала именно российской стороне. Основной темой переговоров Кушнера с российским послом в США Сергеем Кисляком была Сирия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая в газете The Washington Post появилась публикация, что Кушнер предлагал Москве установить секретный канал связи с переходным штабом Трампа. Американские официальные лица изучили секретную дипломатическую переписку и пришли к выводу, что Кисляк «докладывал своему руководству в Москву, что Джаред Кушнер сделал предложение в ходе встречи в Trump Tower».

Речь идет о переговорах Кисляка с Кушнером и будущим советником американского президента по нацбезопасности Майклом Флинном. Эта встреча состоялась в первых числах декабря 2016 года.

Источники утверждают, что американцы предложили Кисляку «задействовать используемые российской дипломатической миссией средства, чтобы скрыть их контакты накануне инаугурации от мониторинга». Кисляк был «ошеломлен предложением предоставить американцу доступ к российским системам коммуникации в посольстве».