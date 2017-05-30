Москва, 30 мая, 2017, 07:20 — ИА Регнум. Семьи погибших от урагана в Москве получат по одному миллиону рублей. Об этом, как передает РИАМО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Последствия урагана

«Семьям погибших выплатим по миллиону, — сказал Собянин. — Решение будет принято завтра (30 мая) на заседании правительства».

По словам градоначальника, пострадавшим из-за разгула стихии тоже будет назначена компенсация.

«На заседании правительства Москвы будет принято решение о финансовой компенсации, но, конечно, никакими деньгами не компенсируешь людские потери, трагедию людей, — пояснил Собянин. — Я соболезную семьям погибших и пострадавших».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 мая на Москву и Подмосковье обрушились шквалистый ветер с порывами до 28 м/с и гроза. Ветер выворачивал с корнем деревья, ломал рекламные и другие конструкции, крушил автобусные остановки. В результате разгула стихии в столице погибли 11 человек, ещё более 130 человек пострадали.

В Подмосковье в результате множественных обрывов линий электропередач без электроснабжения остались более 100 населенных пунктов.

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