Радио REGNUM: первый выпуск за 30 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- «Яндекс» отверг обвинения СБУ;
- «Макрон без помощи Меркель с Путиным не справится»;
- Молдавия высылает пять российских дипломатов;
- В Москве ликвидируют последствия разрушительного урагана;
- Липецкие общественники выступили против «финского опыта изъятия детей»;
- »Точка кипения в Севастополе уже наступила, ситуация может взорваться».
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/327