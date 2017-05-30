Казань, 30 мая, 2017, 06:20 — ИА Регнум.

Районы Татарии за четыре месяца 2017 года обогнали Казань по ряду социально-экономических показателей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономики республики, но в совокупном рейтинге столица региона по-прежнему лидирует, а за ней идут Альметьевский и Нижнекамский муниципальные районы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

По данным рейтинга, по общей площади введённых жилых домов из расчёта на душу населения Казань с 0,259 кв. метра остаётся позади сразу пяти муниципальных районов. Лидирует по данному показателю в регионе Пестречинский район — 2,132 кв. метра при среднем в Татарии 0,212 кв. метра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам за январь-апрель 2017 года в регионе было сдано 860 тысяч кв. метров, что составляет 36% от годового плана.

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Не входит в число лидеров Казань и по отгрузке товаров собственного производства на душу населения. Здесь её обогнали десяток городов и районов Татарии. Лидирует по данному показателю Альметьевский район, где отгрузили товара на 1028,53 тыс. рублей на человека.

Между тем, резко негативные тенденции сразу по ряду основных показателей аналитики зафиксировали в двух муниципальных районах Татарии. Ютазинский район опустился на 13 строчек, а Алексеевский на 11. Здесь, в частности, заметно выросли безработица и произошёл спад объёмов ввода жилых объектов.